Посол РФ в Вене: Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2"

Реализация проекта "Северный поток - 2" остается в центре российско-австрийского энергетического диалога с политической поддержкой обеих сторон. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Он подчеркнул, что российский "Газпром" и австрийская OMV тесно сотрудничают на протяжении более 50 лет.

"Проект газопровода "Северный поток - 2", в который OMV активно инвестирует, остается в центре российского-австрийского энергетического диалога. С политической поддержкой обеих сторон", - отметил Любинский на онлайн-мероприятии, организованном Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.

Посол подчеркнул, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, традиционно дружественные российско-австрийские отношения продолжают развиваться.

"Мы также готовы к дальнейшей активации двустороннего сотрудничества в самых разных сферах", - приводит РИА Новости слова посла.