Пропавших подростков в Новороссийске нашли живыми

В станице Раевская в районе Новороссийска пропали двое детей - 17-ти и 11-ти лет. Детей удалось оперативно найти.

"Спасатели, МЧС, сотрудники полиции, волонтеры, жители Раевки, охотники, "Лиза Алерт", крымский отряд ПСО МЧС выдвинулись на поиски детей. Поиски осложнялись тем, что даже приблизительно никто не знал их маршрут. Нашли... Все хорошо, живые и здоровые", - написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в Instagram.