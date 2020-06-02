В Минздраве подтвердили эффективность кварцевых ламп в борьбе с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения России подтвердили эффективность кварцевых ламп в борьбе коронавирусом, но при этом отметили, что в домашних условиях основными мерами профилактики являются регулярное проветривание и влажная уборка, частое мытье рук, использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены

"Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа - еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности (защиты глаз)", - приводит ТАСС ответ ведомства, опубликованный на портале стопкоронавирус.рф.

Дезинфекцию воздуха и поверхностей следует проводить в медицинских организациях.

Также в Минздраве сообщили, что пациентам, переболевшим COVID-19, специальных документов не выдается. Информация о факте перенесенного заболевания вносится в медицинскую карту пациента.