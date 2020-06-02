Мишустин озвучил план спасения экономики России

На сегодняшний день необходимо не только стабилизировать ситуацию в экономике, самое главное - поддержать граждан и компании. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей онлайн-встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным, на которой премьер доложил главе государства об основных пунктах общенационального плана по восстановлению экономики.

"Нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей", - отметил президент.

Российский лидер отметил, что правительство во время борьбы с распространением коронавируса действовало своевременно. Он призвал не только не просто решить нынешние сложности, но и обеспечить уверенное движение вперед на перспективу.

Президент уточнил, что предварительно ознакомился с подготовленным Кабмином планом восстановления экономики РФ. По его словам, правительство провело большую и серьезную работу, так что представленный план можно взять за основу, а действовать необходимо начать уже с начала июля, причем не допуская пауз в реализации.

Как сообщил главе государства Михаил Мишустин, план включает комплекс различных мер. В нем насчитывается около 500 пунктов, стоимость реализации плана составляет примерно 5 трлн рублей.

По словам главы правительства, особое внимание в документе уделено безработице. "Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, платежеспособного спроса, поэтому план предполагает активную политику в сфере занятости", - пояснил он.

Премьер уточнил, что план предполагается реализовать в три этапа. На первом - до конца третьего квартала 2020 года - ситуация должна стабилизироваться. Затем, до второго квартала следующего года, начнется восстановление экономики - снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года. На третьем этапе, в третьем-четвертом квартале 2021 года, российская экономика перейдет к устойчивому росту до уровня, превышающего докризисный.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, выполнение плана Мишустина по восстановлению экономики России к концу первого полугодия 2021 года обеспечит исполнение ряда государственных программ. "Во-первых, это программа по поддержке доходов населения – если эта программа будет продлена до конца года, то провала доходов, как это случилось в апреле, не произойдет, что обеспечит хорошие стартовые позиции для следующего года", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, это возможность нарастить за счет государственных инвестиций рост ВВП в рамках национальных проектов. В частности, речь идет о жилищном строительстве, которое во многих странах является драйвером экономического роста, так как связано за счет поставок с другими отраслями, которые для нас являются существенными, – металлообработка, производство строительных материалов, грузоперевозки, и в том числе поддержка потребления мебели и бытовых приборов со стороны населения", - сообщил Александр Сафонов.

"Также помогут восстановить экономику за год меры поддержки, связанные с кредитованием российского автопрома, – это важный момент, так как автомобильная промышленность обеспечивает работой многие другие отрасли. Эти три ключевых фактора я бы назвал как определяющие для того, чтобы вывести экономику на хорошую траекторию развития", - заключил проректор Академии труда и социальных отношений.

Кроме того, в ходе встречи Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации национальных проектов. "Экстраординарная ситуация, связанная с ситуацией эпидемии коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения об их уточнении. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно", - обратился он.

Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики включает меры по упрощению регулирования корпоративных отношений, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В сфере регулирования корпоративных отношений предполагается упростить существующие практики корпоративных отношений…", - указывается в нем. В частности, в плане идет речь о возможности проведения собраний акционеров в онлайн‐формате без личного присутствия, продлении сроков подписания протоколов по итогам проведения собраний акционеров, заседаний советов и т.д.

Документ также предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% на конец 2021 года.

В общенациональный план включены поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной среды и переподготовка педагогов, выявление и устранение дефицитов образования, развитие программ дистанционного обучения, развитие среднего профобразования, профессионального обучения и дополнительного профобразования, в том числе обеспечивающих опережающую подготовку по новым и востребованным профессиям, повышение привлекательности образовательных кредитов, "реализация программы стратегического академического лидерства в области высшего образования", а также мероприятия по поддержке занятости выпускников вузов и грантовая поддержка молодежных проектов и инициатив.

В документе предусмотрен комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале этого года предусмотрена отсрочка по налогам и соцплатежам, во втором квартале - освобождение от них, вводятся и другие послабления. Ограничивается число внеплановых проверок, продлевается до конца года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, упрощаются процедуры контрольно‐надзорных мероприятий и получения разрешений, включая лицензии.

Общенациональный план предполагает "повышение устойчивости экономики к эпидемиологическим шокам: создание передовой фарминдустрии, формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения". В документе предлагается оптимизировать регулирование в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий. Далее, правительство предлагает провести модернизацию инфекционной службы, а именно пересмотр порядков оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, модернизацию лабораторий, капремонт и строительство стационаров инфекционного профиля, формирование резерва медперсонала на случай эпидемии. Субъекты РФ также должны будут разработать план "дальнейшего использования консервации коечных мощностей и оборудования медицинских организаций".

В план вошли и такие мера, как создание "социального казначейства", которое займется предоставлением мер социальной поддержки и содействием занятости населения, реализация механизма предоставления мер соцподдержки в беззаявительном порядке. Поднять эффективность мер поддержки населения помогут прямые выплаты по больничным, установление единого подхода к определению состава семьи и перечня ее доходов, новые мероприятия по социальной адаптации.

В области поддержки занятости и развития рынка труда правительство предложило продлить период выплат повышенных пособий по безработице, увеличить минимальный их размер до 4,5 тыс рублей, а пособие по безработице для ИП, вынужденных закрыть дело, - 12130 рублей. Семьям, в которых родители - безработные, положены ежемесячные выплаты по 3 тыс рублей на ребенка. Компаниям частично возместят расходы на зарплату при организации общественных работ и временной занятости для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. В план вошли выплата пособий в размере 5 тыс рублей на детей до 3 лет с апреля по июнь, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет, ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, а также повышение вдвое минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.