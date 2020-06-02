Болгария не готова принимать туристов из России

Болгария рассказала, туристов из каких стран уже готовы принимать местные курорты.

В список вошли 29 стран, все они входят в ЕС. Туристы из Европы могут приезжать на отдых в Болгарию без обязательного двухнедельного карантина, сообщает АТОР.

Курорты Болгарии остаются закрытыми для туристов из России, Турции, Великобритании, Украины и Беларуси.

В минтуризма Болгарии пояснили, что список "разрешенных" стран будет дополняться по мере улучшения ситуации.

У иностранцев при въезде не будут требовать справки об отсутствии коронавируса, приезжающие должны будут заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.