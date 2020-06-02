В Италии запущено приложение для отслеживания контактов с больными COVID-19

Италия запустила мобильное приложение для отслеживания контактов с инфицированными COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Базирующийся на технологии Bluetooth сервис Immuni может быть скачан на смартфоны в App Store и Google Play. Приложение могут скачать все жители Италии, но сначала оно будет работать только в четырех регионах страны - Абруццо, Лигурии, Апулии и Марке. С 8 июня будут активированы все функции приложения, передает CNN.

После установки на смартфон приложение будет сохранять анонимные данные о том, какие устройства находились рядом с владельцем телефона на расстоянии, на котором есть риск инфицирования COVID-19. Если человек заметит у себя подозрительные симптомы, он может вручную проинформировать приложение. Тогда другие пользователи, которые находились рядом, получат предупреждения.

Использование приложения будет исключительно добровольным. Власти Италии заверили, что программа была создана в полном соответствии с итальянским и европейским законодательством в данной сфере.