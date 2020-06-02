Кондратьев: Кубань продолжает работать с потенциальными инвесторами

Руководство Краснодарского края после переноса сроков проведения ежегодного Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи из-за пандемии коронавируса наладило работу с потенциальными инвесторами в онлайн-режиме. Об этом заявил губенатор региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что, несмотря на проблемы в экономике, вызванные ситуацией с коронавирусом, региональные власти не приостановили деятельность в инвестиционном поле.

"Перестроиться на удаленный формат работы с инвесторами нам отчасти помогла отмена РИФа в этом году. Поэтому проработка инвестиционных соглашений в режиме онлайн принесла свои плоды. Достаточно сказать, что с начала 2020 года нам удалось скрепить подписями намерения о реализации 98 проектов на сумму 33,2 млрд рублей", - отметил Кондратьев.

Он уточнил, что на Кубани продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, ведется работа по созданию промпарка в восточной экономической зоне Краснодара, где будет налажено производство товаров легкой промышленности, передает ТАСС.