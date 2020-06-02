Военнослужащего приговорили за убийство по неосторожности на "дуэли" в Севастополе

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, признанному виновным в нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло по неосторожности смерть человека, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

Как указано в тексте приговора, 15 октября 2018 года в стрелковом тире на мысе Херсонес в Севастополе осужденный, в ходе холостой тренировки, перед выполнением упражнения "Дуэль" не проверил на отсутствие боеприпасов сумки для магазинов, автомата и магазинов к автомату, а кроме того, не сдал неизрасходованный патрон.

Во время упражнения мужчина выстрелил в "дуэлянта", нанеся ему сквозное огнестрельное пулевое ранение. У пострадавшего оказались повреждены аорта и левое легкое, началась "массивная кровопотеря", и он скончался, пишет "Интерфакс-Юг".

Фигурант дела обвинялся по ч. 2 ст. 349 УК РФ. Его приговорили к одному году шести месяцам колонии-поселения.