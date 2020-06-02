Российские болельщики смогут посещать футбольные матчи только в масках и перчатках

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что посещать матчи чемпионата России и Кубка России по футболу болельщики смогут только в масках и перчатках.

"Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион, - приводит ТАСС слова министра. - К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что национальное первенство возобновится 19 июня. Матч Олимп - Кубка России впервые после паузы пройдет 24 июня. До паузы каждая команда провела по 22 встречи. Чемпионат планируется завершить 22 июля.