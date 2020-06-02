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Соцдистанция привела к подорожанию проезда на междугородном транспорте в Грузии

Соцдистанция привела к подорожанию проезда на междугородном транспорте в Грузии

Междугородний транспорт в Грузии подорожает почти в 2,5 раза в связи с тем, что из-за пандемии количество пассажиров сильно ограничили.

Движение междугородного транспорта в Грузии возобновится с 8 июня, водители предупреждают граждан, что цены поднимутся, так как теперь они смогут перевозить гораздо меньше пассажиров, пишет Sputnik Грузия.

Раньше каждое маршрутное такси перевозило 22 человека. Необходимость соблюдать социальную дистанцию в транспорте сократила количество пассажиров более чем вдвое.

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Вестник Кавказа

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