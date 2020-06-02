ВОЗ назвала самые эффективные способы защиты от  COVID-19

Результаты нового исследования ВОЗ, опубликованные в медицинском журнале Lancet, показали, что социальное дистанцирование и ношение масок действительно снижают риск заражения COVID-19.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что вероятность передачи инфекции на расстоянии менее 1 метра составляет 12,8%, а при соблюдении расстояния около 1,5 метров она снижается до 2,6%. При этом, в докладе ВОЗ указывается, что соблюдение дистанции в 2 метра "является наиболее эффективным".

Эксперты также указали, что вероятность передачи COVID-19 без маски или респиратора составляет 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Использование щитков для глаз и очков снижает вероятность заражения с 16% до 5,5%, указано в докладе.

Исследователями были рассмотрены данные 172 наблюдательных исследований, проведенных в 16 странах на шести континентах, включая исследования в области здравоохранения. Проанализированные научные работы касались не только COVID-19, но и других коронавирусных болезней: ближневосточного респираторного синдрома MERS и тяжелого острого респираторного синдрома SARS.

Эксперты из всех 16 стран также сошлись во мнении о важности тщательного и регулярного мытья рук с мылом.



Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для составления моделей, которые предсказывают распространение заболевания и помогают в схемах отслеживания контактов больных COVID-19, передает CNN.

Профессор кафедры первичной медико-санитарной помощи в Оксфордском университете Триш Гринхал считает, что данное исследование является важным шагом, так как предыдущие мета-анализы в основном были нацелены на то, какие меры эффективны при профилактике гриппа и других заболеваний, которые не ведут себя так же, как вирус COVID-19.

В предыдущем исследовании ВОЗ говорилось, что здоровым людям нужно носить маску, только если они ухаживают за людьми с COVID-19. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют носить маски на публике гражданам, чтобы защитить окружающих в местах, где нельзя соблюдать социальное дистанцирование.