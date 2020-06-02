В Северной Осетии появится первая в регионе четырехзвездочная гостиница

В Куртатинском ущелье Северной Осетии появится первая в регионе четырехзвездочная гостиница на 50 номеров. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона по итогам видеоконференции вице-премьера республики Таймураза Тускаева с участием инициаторов инвестиционных проектов

"Ведется работа по подбору персонала. Ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавируса повлияли на сроки открытия гостиницы и приема первых постояльцев. Как только позволит ситуация, объект начнет работать", - приводит ТАСС слова инициатора проекта Игоря Хадарцева.

Строительство туркомплекса ООО "СТК-59" началось в 2017 году. Общая сумма вложенных средств составила 470,7 млн рублей, уровень государственной поддержки - более 200 млн рублей.

По планам с 2021 года комплекс должен принимать около 37 тысяч туристов в год. Уже полностью благоустроена прилегающая территория, оснащены современной мебелью и необходимой техникой ресторанные комплексы и номерной фонд.

Также в туристическом комплексе планируется создать более 110 новых рабочих мест для жителей близлежащих горных населенных пунктов Алагирского района. Плановый показатель отчислений в республиканский бюджет составляет около 43 млн рублей в год.

В семиэтажном комплексе будут находиться бассейн и тренажерный зал. А на площади в 5 га в хвойном лесу разместится терренкур. Комплекс располагается в 50 км от Владикавказа и может принимать отдыхающих круглый год. Также на территории комплекса планируется создание современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1,2 тыс человек в час.