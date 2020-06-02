На Кубани рассказали о скончавшихся пациентах с коронавирусом

Три пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус" ушли из жизни в больницах Краснодара, такое сообщение распространил региональный оперативный штаб.

"Двое мужчин и женщина пожилого возраста умерли в больницах кубанской столицы", - цитирует его РИА Новостию

Женщина 69 лет заболела 6 мая, с 26 мая она проходила лечение в инфекционной больнице на аппарате ИВЛ. У пенсионерки были пневмония, острая дыхательная и сердечная недостаточность. Несмотря на все меры, спасти ее не удалось.

Мужчина 84 лет скончался в горбольнице №3, коронавирус вызвал у него двустороннюю полисегментарную пневмонию с тяжелым течением, кроме того, пациент страдал заболеваниями легких, сердца и почек.

Такую же пневмонию на фоне COVID-19 диагностировали у 77-летнего мужчины, 18 мая поступившего в краевую больницу №2, у него также было несколько хронических заболеваний.

В общей сложности, по данным оперштаба, с начала пандемии на Кубани умерли 36 человек с коронавирусом.