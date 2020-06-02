Матчи РПЛ возобновят футбольный сезон в России 19 июня

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, когда в России продолжится футбольный сезон.

«В нашей стране особая любовь к футболу, к нашему национальному первенству. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей, баскетбол вернутся уже в августе", - сказал он в ходе брифинга, посвященного смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта, пишет Агентство "Москва".

На матчах будут присутствовать болельщики, разрешается заполнять трибуны зрителями максимум на 10%. "РПЛ совместно с Российским футбольным союзом проделали большую работу, сегодня они подтверждают готовность обеспечить безопасность спортсменов и зрителей", - добавил Чернышенко.

Спортивные соревнования будут проходить без ограничений на третьем этапе ослабления мер, введенных из-за пандемии, пояснил вице-премьер.