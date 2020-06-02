МИД РФ отреагировал на идею Трампа о расширенном заседании G7

Инициативу президента США Дональда Трампа провести саммит G7 в расширенном формате с Россией и другими странами прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идея о расширенном заседании Группы семи в принципе идет в верном направлении", - приводит ее слова ТАСС.

При этом дипломат отметила, что предложение Трампа "не обеспечивает по-настоящему универсального представительства". Так, "едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения" без участия Китая, указала Захарова.