Москва и Анкара обсуждают совместную разработку авиакомплексов

Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Наши специалисты продолжают обсуждать возможные варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны", - отметил он.

При этом Шугаев подчеркнул, что потенциал взаимодействия между странами этим не ограничивается, передает РИА Новости.