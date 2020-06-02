Москва и Анкара обсуждают совместную разработку авиакомплексов
Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Наши специалисты продолжают обсуждать возможные варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны", - отметил он.
При этом Шугаев подчеркнул, что потенциал взаимодействия между странами этим не ограничивается, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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