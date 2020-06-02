Американские врачи назвали необратимые последствия коронавируса

Потеря обоняния у людей, перенесших COVID-19, может оказаться необратимой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских врачей.

В публикации говорится, что многие пациенты сообщали об отсутствии способности ощущать запах или вкус даже после исчезновения других симптомов. У порядка четверти переболевших вкусовые и обонятельные ощущения вернулись через две недели, передает РИА Новости.

Более того, максимальный срок возвращения к обычной чувствительности выявлен не был, так как есть трудности с определением степени повреждения рецепторов.

"Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, "совершают самоубийство", чтобы не подпустить в нему вирус", - пояснила Даниэлла Рид, замдиректора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.

Медики сообщают о случаях, когда рецепторы у пациентов так и не восстановились, и считают, что обоняние и вкус могут вообще не вернуться к этим пациентам.