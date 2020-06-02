Стало известно, когда в России откроются театры и кинотеатры

В середине июля в России могут открыться кинотеатры, а театры и концертные залы откроются осенью.

"Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка", - рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, пишет ТАСС.

Он добавил, что во всем мире театры и концертные залы также открываются на последнем этапе снятие ограничений.