Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко заболел COVID-19, рассказали сегодня в пресс-службе вуза.

"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем", - цитирует сообщение ТАСС.

В университете уточнили, что ректор находится под наблюдением врачей, медики назначили ему курс лечения. Состояние Глыбочко оценивается как стабильное.