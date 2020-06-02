Шойгу озвучил дату открытия Главного храма Вооруженных сил России
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании сообщил, что Главный храм Вооруженных сил России откроется 22 июня в парке "Патриот" в Подмосковье.
"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", - приводит ТАСС слова министра.
Он отметил, что Главный храм ВС РФ и "Дорога памяти" - это посвящение Великой Победе. "Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь. В ходе совещания обсудим, как идет подготовка к мероприятиям и реализуются необходимые меры безопасности", - сказал министр.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 июня освятит собор в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ.
Главный храм ВС РФ, возведенный на пожертвования, должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Вестник Кавказа
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