Грузия отмечает День защиты Куры

Грузия сегодня отмечает День зашиты Куры (Мтквари), который был утвержден в 1999 году по инициативе коалиции "Мтквар-Аракси", сообщает сайт Национального агентства окружающей среды.

Этот день отмечается одновременно в Грузии, Армении и Азербайджане. Руководитель Агентства окружающей среды Андро Асланишвили вместе со специалистами лаборатории атмосферного воздуха, почвы и воды наблюдал за процессом забора воды в Куре.

В агентстве уточнили, что на месте были определены физико-химические параметры воды, а уже на предмет органического или неорганического загрязнения образцы будут проверяться в специальной лаборатории. Результаты анализов появятся через несколько дней, передает Спутник-Грузия.

Кура является самой крупной рекой Закавказья. Она берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.

Протяженность Куры составляет 1 364 км, площадь водосборного бассейна - 188 тыс. км².