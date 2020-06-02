Шойгу: в параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы 24 июня будут участвовать только здоровые военнослужащие и те, у кого уже есть иммунитет к коронавирусу.

"К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", - заявил министр на селекторном совещании, пишет "Интерфакс".

Круглосуточные медпункты будут развернуты в местах размещения каждого парадного расчета. "Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники", - добавил министр.

На Красной площади в параде примут участие около 14 тысяч человек. Приглашены расчеты 19 иностранных государств.

Парады в этот день состоятся по всей стране - в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. "Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов", - отметил Шойгу.