"Белнефтехим" анонсировал поставки нефти от 10 российских компаний

В июне Беларусь планирует поставки нефти на свои НПЗ от десяти российских компаний, общий объем составит около 1,1 млн тонн. Об этом заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, уточнив, что речь идет о транспортировке и по трубопроводам, и по железной дороге.

"По трубе ожидается немногим более миллиона тонн", - сообщил он. "По железной дороге объем будет небольшой - около 80 тыс тонн", - рассказал Тищенко. "В совокупности получается около 1,1 миллиона тонн нефти от компаний из России", - цитирует его ТАСС.

Среди наиболее крупных поставщиков в июне пресс-секретарь "Белнефтехима" назвал "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть" и "Татнефь".