Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется осенью?

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже осенью, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию", - цитирует его РИА Новости.

До тех пор, уточнил чиновник, россиянам надо научиться жить с рисками, которые несет COVID-19.

Кроме того, по словам Чернышенко, на сегодняшний день есть основания для того, чтобы считать ситуацию "контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших".