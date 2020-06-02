Российский препарат от COVID-19 выйдет на рынок в ближайшее время

Росздравнадзор совместно с фармпроизводителями работает над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарственного препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Авифавир" (МНН - "Фавипиравир"), - сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день Росздравнадзор осуществляет контакт с производителями по ускоренному вводу на рынок и на клиническое применение новых зарегистрированных уже лекарственных препаратов. В частности, речь идет о препарате "Авифавир", который был зарегистрирован по ускоренной процедуре. Он доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусом в других странах. Мы надеемся, что этот препарат будет включен в клинические протоколы, будет применяться для лечения наших пациентов, мы увидим серьезный клинический эффект", - рассказала она, передает ТАСС.

"Авифавир" – совместная разработка предприятия РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир". Первый этап клинических исследований, длившийся 10 дней, показал, что препарат безопасен, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных его побочных эффектов, а эффективность лекарства превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.