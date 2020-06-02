За сутки в Иране было выявлено 3117 новых случаев заражения коронавирусом

Официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что впервые за два месяца за сутки было выявлено более 3 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 157 576.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3 117 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число (с 19 февраля) достигло 157 562. Выздоровели 123 077 человек", - приводит ТАСС слова Джаханпура.

Так, по словам представитель минздрава Ирана, за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 64 человека. Всего же с 19 февраля скончались 7 942 человека.

Последний раз более 3 тысяч случаев в Иране было зафиксировано 31 марта - в пиковые, по словам президента республики Хасана Роухани, недели распространения COVID-19 в стране.

В последний месяц в Иране наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот. Так, в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения COVID-19 (максимум был в конце марта - 3186).