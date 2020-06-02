Киевляне собрались на митинг с требованием открыть рестораны

В Киеве у здания кабинета министров Украины проходит акция протеста, люди требуют возобновить работу ресторанов и кафе.

"Украинская ресторанная ассоциация во вторник устроила митинг возле кабинета министров с требованием разрешить работу ресторанов в помещениях. Митингующие принесли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками", - пишет издание "Левый берег".

Митингующие держали плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!". В акции приняли участие около 200 человек.

На Украине снятие ограничений проходит в пять этапов, на первом этапе, запущенном две недели назад, открылись летние площадки кафе и ресторанов, парикмахерские и салоны красоты. С 1 июня начался третий этап, к работе вернулись спортзалы и бассейны.