В ФСВТС рассказали, сколько оружия Турция закупила у России

Объем оборонных заказов Турции у России составляет $1 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка $1 млрд", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее объем экспортных контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашался.