В ФСВТС рассказали, сколько оружия Турция закупила у России
Объем оборонных заказов Турции у России составляет $1 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка $1 млрд", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее объем экспортных контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашался.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться