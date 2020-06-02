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В ФСВТС рассказали, сколько оружия Турция закупила у России

В ФСВТС рассказали, сколько оружия Турция закупила у России

Объем оборонных заказов Турции у России составляет $1 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.

"Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка $1 млрд", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее объем экспортных контрактов РФ на турецком направлении официально не оглашался.

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Вестник Кавказа

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