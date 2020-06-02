Экономика России будет функционировать без ограничений по коронавирусу в июле 2021 года

Источник, знакомый с текстом проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, сообщил "Интерфаксу", что полный выход из ограничений может случиться только в июле 2021 года.

Нацплан предполагает три этапа восстановления экономики России. Сейчас запущен первый этап, стадия адаптации, она продлится с июня по сентябрь. Задача - не допустить дальнейшего падения доходов населения и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. До 70% российских регионов к концу этой фазы останутся на втором этапе открытия экономики по методике Роспотребнадзора. Второй этап разрешает работать предприятиям торговли и "отдельным образовательным организациям", при сохранении правил соцдистанции.

Второй этап по нацплану (октябрь 2020 - июнь 2021 года) должен восстановить рост экономики и доходов граждан. "Этот этап характеризуется сохранением отдельных ограничительных мероприятий... К концу этой фазы не более 20% субъектов РФ находятся на уровне третьего этапа снятия ограничений", - пояснил источник.

Без ограничений экономика начнет работать на третьем этапе (июль-декабрь 2021 года). Это период роста доходов населения и экономики.