В Кремле отреагировали на планы Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на саммит G7

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал планы президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит G7. Представитель Кремля отметил, что все модальности и нюансы будут обсуждаться по дипломатическим каналам.

"Действительно, были озвучены, мы знаем, президентом Трампом такие планы. Вместе с тем существует понимание, что все модальности этой инициативы, все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам", - цитирует ТАСС Дмитрий Пескова. "Наши дипломаты будут дальше общаться с тем, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию", - добавил он.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее американского президента пригласить Россию на предстоящий саммит G7, заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" группы.

"Кремль никак не реагирует. Это формат, в котором Россия не принимает участия, и поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов", - прокомментировал Песков высказывание премьер-министра Канады.

"Если приглашать Россию, как быть с точки зрения других участников? Если приглашать Россию, в качестве кого? Это формат, где мы не участвуем, и так далее, и тому подобное. Пока очень много неясностей в этой инициативе. Мы надеемся, что дипломаты их прояснят", - заключил представитель Кремля.