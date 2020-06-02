В России рухнули оптовые цены на крупы

Запасы круп, которые россияне необдуманно сделали на пике пандемии коронавируса, в билайшее время станут обременительными для их карманов - в конце мая рухнули оптовые цены на них, - следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Больше всего за неделю подешевела "поджигатель" ажиотажного спроса гречка. Ее цена упала сразу на 2 085 рублей, до 57 490 рублей за тонну, тогда как неделей ранее падение составляло всего 155 рублей. Средняя оптовая цена гречки в мае 2019 года составляла 21 391 рубль, в апреле этого года - 59 249 рублей за тонну, - передает "Интерфакс".

Ускорилось и падение цен на рис, который подешевел за неделю сразу на 1 375 рублей, до 42 290 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 390 рублей. В мае 2019 года тонна риса стоила в среднем 39 385 рублей, в апреле этого года - 43 336 рублей.

Пошли вниз и цены на пшено, причем с ускоренной динамикой. На последней неделе мая они снизились на 935 рублей, до 32 190 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло 750 рублей. В мае 2019 года тонна пшена стоила в среднем 51 264 рубля, в апреле этого года - 30 633 рубля.

В то же время российские аграрии планируют расширить посевы под крупяными культурами. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс га против 194 тыс га в прошлом году, гречиха - на 858,2 тыс га против 806,6 тыс га, овес - на 2,62 млн га против 2,61 млн га соответственно. Это делается для укрепления сырьевой базы крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности основными видами круп, - сообщили в Минсельхозе страны.