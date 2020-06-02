Глава ЦИК РФ раскритиковала голосование по почте

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование по почте является для российской избирательной системы "позавчерашним днем".

В ЦИК "изучили внимательно" опыт стран, где "очень широко практикуется" голосование по почте, рассказала она. "Убедились, что в основном голосование по почте сопровождается скандалами различными", - цитирует Памфилову ТАСС.

В таких случаях "невозможно проверить, невозможно наблюдать", а также "предотвратить те или иные фальсификации", указала она.

Голосование по почте "мы забраковали для себя и для проведения общероссийского голосования", заявила глава ЦИК. Такая форма голосования "для нас - это не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм", отметила она.

Существующая в РФ технология "мобильный избиратель" обеспечивает все возможности, которые представляет голосование по почте, заключила председатель Центральной избирательной комиссии.