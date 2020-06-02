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Глава ЦИК РФ раскритиковала голосование по почте

Глава ЦИК РФ раскритиковала голосование по почте

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование по почте является для российской избирательной системы "позавчерашним днем".

В ЦИК "изучили внимательно" опыт стран, где "очень широко практикуется" голосование по почте, рассказала она. "Убедились, что в основном голосование по почте сопровождается скандалами различными", - цитирует Памфилову ТАСС.

В таких случаях "невозможно проверить, невозможно наблюдать", а также "предотвратить те или иные фальсификации", указала она.

Голосование по почте "мы забраковали для себя и для проведения общероссийского голосования", заявила глава ЦИК. Такая форма голосования "для нас - это не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм", отметила она.

Существующая в РФ технология "мобильный избиратель" обеспечивает все возможности, которые представляет голосование по почте, заключила председатель Центральной избирательной комиссии.

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