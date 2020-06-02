Доктор Мясников назвал опасность дезинфекции подъездов

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасностях, которые таит дезинфекция подъездов. Об этом он сообщил в эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

По словам доктора, бактерии могут стать устойчивыми к антисептикам, в результате велика вероятность вспышки бактериальных инфекций.

"Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него", - пояснил Мясников.