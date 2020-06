НАТО увеличивает военные расходы за счет здравоохранения

В конце 2019 года, как эксперты предупреждали об угрозе эпидемии коронавируса, блок НАТО с гордостью заявил, что европейские члены альянса, включая Великобританию, а также Канада увеличили свои военные бюджеты в среднем на 4,6% или на $130 млрд c 2016 года. Увеличение военных расходов происходит за счет здравоохранения, пишет Counter Punch в материале What’s NATO Up to These Days? Provoking Russia, Draining Healthcare Budgets and Protecting Its Own from COVID.

2% национальных военных расходов членов НАТО идет на финансирование организации. На фоне пандемии политическая элита США решила обогатить тех, кто ведет войны. Бюджет Пентагона при Трампе включает в себя контракт на $139 млн с BAE Systems на создание прототипов ракет THAAD, начиная с 2021 финансового года. США объявили о прекращении финансирования ВОЗ, по оценкам которой, 80 млн детей подвержены риску дифтерии, кори и полиомиелита, поскольку регулярные программы вакцинации прерываются из-за ограничений, введенных на фоне COVID-19. Из-за отсутствия средств на меры по обеспечению безопасности Институт вакцины им. Сабина прекратил или сократил число проектов в 68 странах.

Афганистан

В Афганистане, одной из самых бедных стран, НАТО называет защиту своего контингента первостепенной задачей, не беспокоясь о местном населении. В отличие от правительств Великобритании и США, НАТО следует рекомендациям ВОЗ в отношении COVID-19. У солдат альянса есть все необходимые средства индивидуальной защиты, в отличие от гражданских работников из США и Великобритании. Британские и американские медики, контрактники, транспортный персонал не обеспечены защитным оборудованием. Зато Агентство по поддержке и закупкам НАТО предоставило для своих сотрудников лабораторию GeneXpert 16 для тестирования на COVID-19, а также комплект диагностического оборудования TaqPath Combo от компании Thermo Fisher и системы Bio Fire. Операция ”Решительная поддержка” началась в Афганистане 23 апреля. Пока Трамп сокращал финансирование ВОЗ и критиковал недостаточное финансирование НАТО, в реальном мире американские, австралийские и норвежские налогоплательщики вкладывали средства в ”Решительную поддержку” альянса. У населения Афганистана ограничен доступ к чистой воде, школы закрыты, ЮНИСЕФ фиксирует рост бедности, но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возлагает всю ответственность за происходящее лишь на талибов, которые не выполняют обязательств по соблюдению соглашения о прекращении огня.

Литва и Польша

Литовская боевая группа НАТО расположена на границе с российской Калининградской областью. Боевая группа представлена 1200 военнослужащими из восьми европейских стран и описывается НАТО как часть самого большого укрепления коллективной обороны Североатлантического союза. С 11 мая боевая группа НАТО ”Передовое присутствие” обучалась с британскими и испанскими пилотами на авиабазе Шяуляй, в рамках миссии Балтийской воздушной полиции. В тренинге участвовала Группа авиационной поддержки из Германии и Норвегии. Были задействованы британские истребители ”Еврофайтер Тайфун” и испанские F-18.

Возможно, литовскому правительству стоило бы тратить деньги, отдаваемые НАТО, на здравоохранение? Из-за отсутствия адекватных учреждений общественного здравоохранения Литва ввела изоляцию для предотвращения распространения COVID-19. Прибалтийские СМИ давно сообщали дорогой и неэффективной сети больниц в стране, но политические лидеры откладывали решение проблемы в течение многих лет.

Как и Литва, Польша граничит с Калининградской областью. Польский подполковник Петр Вачна командует Объединенной совместной группой НАТО по химической, биологической, радиологической и ядерной обороне. НАТО называет Вачну, заместителя командующего 4-м химическим полком польской армии, экспертом ”по борьбе с COVID-19”. Это не способствует опровержению теории о том, что COVID-19 является биологическим оружием. Сделать эксперта по биологическому оружию ответственным за усилия по борьбе с коронавирусом на одной из границ России - не самый лучший выбор. Тот факт, что Вачна руководит действиями польских военнослужащих, борющихся с вирусом посредством уборки в больницах в Воломине и Плоньске, а также командует подразделением Защиты от оружия массового поражения НАТО, указывает на размытую военно-гражданскую линию.

В то время как Польша и США собираются потратить $1,5 млрд до декабря 2022 года на ракеты ”Пэтриот”, созданные компанией Raytheon, с целью сдерживания России, польская система здравоохранения зачастую оставляет население без необходимой помощи. Европейская комиссия отмечает ”долгое время ожидания медицинских услуг в стране, плохие условия труда и низкие зарплаты медицинских работников”. Согласно отчету, в 2015 году ”на тысячу людей приходилось всего 2,3 практикующих врача (что является самым низким показателем в ЕС) и 5,2 практикующих медсестер”.

Минное дело

Россия стратегически уязвима в Балтийском море через Финский залив. По словам Хеннинга Кнудсен-Хауге, командира первой противоминной группы НАТО (SNMCMG1), ”Балтийское море имеет большое стратегическое значение для НАТО и стран-партнеров, а следовательно, и для района операций с высоким приоритетом”. Недавно НАТО завершила противоминные учения без участия России в этой стратегически важной области. Ежегодные учения проводятся поочередно в Эстонии, Латвии и Литве. В ней участвуют также корабли из Германии, Нидерландов и Норвегии.

Латвия граничит с материковой частью Российской Федерации, поэтому считается стратегическим партнером НАТО. ”Первая постоянная военно-морская группа НАТО находилась в водах Латвии во время учений, а также присоединились к ним на один день, - заявляют представители НАТО. - Группа недавно провела совместные учения с ВМС и Военно-воздушными силами Финляндии и Балтийской воздушной полицией НАТО”.

В прошлом году премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс отреагировали на протесты работников здравоохранения у дверей сейма (парламента): ”Мы пессимистично настроены в отношении поиска дополнительных средств для работников здравоохранения. В бюджете 2020 года не будет заложено дополнительных средств”. В прошлом году премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал в отставку из-за протестов, вызванных проблемами социального обеспечения и здравоохранения. По его словам, децентрализация ”привела к широко распространенным географическим различиям в качестве и доступе к медицинским услугам”.

Вывод

Одним из немногих преимуществ вируса можно считать то, что он препятствует развертыванию войск США. The Hill сообщает: ”Чиновники от обороны приостановили передвижение войск, держат корабли в портах и обсуждают то, как вооруженные силы будут функционировать в случае длительной паузы из-за пандемии COVID-19”. США и их союзники усугубляют угрозу ядерного апокалипсиса, продолжая провоцировать Россию чередой мероприятий, подобных тем, которые перечислены выше. 5 мая Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) запросило у Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия НАТО экстренную воздушную перевозку ”гуманитарных и/или медицинских товаров/пациентов” из Эфиопии, Ганы и Южной Африки. Частота перевозок - два рейса в неделю. Агентства ООН могли бы справиться с ситуацией самостоятельно, если бы их бюджеты не были сокращены.