К 1 сентября школы Крыма подготовят к дистанционному обучению

Глава республики Крым Сергей Аксенов на заседании Совета министров региона поручил подготовиться к дистанционному обучению в школах в предстоящем учебном году из-за пандемии COVID-19. Школьников, у которых нет возможности обучаться дистанционно, обеспечат планшетами и смартфонами.

"Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке и вернемся к нормальной жизни, но, давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке", - приводит ТАСС слова Сергея Аксенова.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. C 6 апреля по 22 мая уроки в школах проводились в дистанционном режиме. В настоящее время в республике обучается 213 тысяч детей. По данным Минобразования Крыма, возможности для дистанционного обучения на данный момент нет у 63 из них.

Спикер парламента республики Владимир Константинов предложил на заседании помощь в этом вопросе. "200 планшетов отдали по партийной линии и 60 отдадим", - сказал Константинов.

За сутки в Крыму подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 392 случая заражения. Выздоровевших за весь период - 247 человек.