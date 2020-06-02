Роспотребнадзор рекомендовал отводить на голосование по поправкам максимум 15 минут

Роспотребнадзор дал рекомендации по предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Предлагается отводить на голосование не более 15 минут.

Членам участковой комиссии следует в день голосования "разъяснять участникам голосования правила поведения в местах для голосования для исключения случаев заражения коронавирусной инфекцией", пишет РИА Новости.

Гражданам рекомендовано "прибывать в помещение для голосования со своей авторучкой для заполнения бюллетеня (с пастой синего или черного цвета), в защитной медицинской маске, на входе в помещение для голосования и выходе из него обработать руки антисептическим средством и надеть одноразовые перчатки, в помещении для голосования соблюдать дистанцию между людьми и, по возможности, находиться в нем не более 15 минут".

Голосование вне помещения должно также занимать "не более 15 минут с соблюдением дистанции между людьми не менее двух метров".

Голосование состоится 1 июля.