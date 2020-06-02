Ростуризм перейдет в подчинение правительству?

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может перейти из подчинения Минэкономразвития в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который в числе других вопросов курирует туризм. Об этом со ссылкой на независимые источники в отрасли сообщает "Интерфакс".

По словам одного из них, соответствующее распоряжение может быть подписано 4 июня. Это решение связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса:

Другой источник рассказал, что вопрос ставят и МЭР, и Ростуризм, он обсуждался в правительстве, добавив, что решение может быть оформлено в ближайшее время.

В министерстве экономического развития комментировать эту информацию отказались.

Напомним, в сентябре 2018 года Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития.