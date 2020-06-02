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В Казахстане отменили справки по ПЦР-тестам при пересечении границы

Фото: открытый источник
Фото: открытый источник

Власти Казахстана изменили порядок пересечения государственной границы, - сообщили сегодня в пресс-службе КНБ страны.

Так, отменено требование справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус для въезда в Казахстан иностранцам; разрешен выезд из Казахстана гражданам из числа квалифицированных сотрудников по ходатайству государственных органов, разрешен въезд в Казахстан иностранцам для прохождения лечения, правда, для этого нужны подтверждающие документы, - передает "АиФ Казахстан".

Также из страны можно выехать студентам иностранных учебных заведений для продления студенческих виз, сдачи экзаменов, а также оформления ID-карт, - добавили в пресс-службе.

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Вестник Кавказа

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