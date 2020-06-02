Мэр Нальчика заболел коронавирусом

Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом, об этом сообщается на странице администрации городского округа в Instagram.

"После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат", - говорится в нем.

Уточняется, что заболевание у градоначальника протекает в легкой форме, он находится в изоляции, выполняет все рекомендации врачей.

Администрация Нальчика работает в штатном режиме, так как, благодаря своевременной самоизоляции и обнаружения заболевания, новых случаев заражения удалось избежать.

Сам Ахохов призвал жителей города с максимальной ответственностью отнестись к своему здоровью, соблюдать самоизоляцию и эпидемиологические нормы безопасности. Мэр напомнил, что сроки возвращения страны к полноценной жизни зависят от дисциплины каждого человека.