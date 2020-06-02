Донские пограничники задержали браконьера с 450 рыбинами - СМИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали браконьера, ловившего рыбу в водах Таганрогского залива, - сообщает издание 1Rnd.

По данным пресс-службы ведомства, промышлял злоумышленник в районе хутора Приморка. Он был задержан в момент, когда перегружал рыбу в коляску своего мотоцикла. У него было изъято 450 особей рыбы.

"Незаконно добытые водные биоресурсы и транспортные средства изъяты", - пояснили в ведомстве, передает "АиФ-Ростов".

Ущерб государству от его деятельности оценили в 700 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.