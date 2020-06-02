В Минздраве назвали основные вызовы, с которыми столкнулись врачи во время пандемии коронавируса

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном конгрессе с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" назвал основные вызовы, с которыми столкнулись врачи во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что сохранение темпов развития российской системы здравоохранения в условиях борьбы с COVID-19 оказалось даже более масштабным вызовом, чем непосредственно лечение заболевших коронавирусом.

"Мы столкнулись, врачебное сообщество, с двумя вызовами для медицины: первое - оказание помощи тем больным, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, и второй вызов, он не менее значим, а по масштабу, наверное, более значим, - как организовать всю остальную медпомощь, как не потерять те успехи и наработки, когда нам приходится перестраивать наши принципы работы и перестраивать наш коечный фонд. Эти два вызова фактически являются ключевыми для того, чтобы, с одной стороны, удержать ситуацию, с другой стороны, не потерять темпы развития", - приводит ТАСС слова министра.

Михаил Мурашко рассказал, что в России уже удалось выстроить определенную модель оказания помощи пациентам с COVID-19. "Теперь <…> наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло", - подчеркнул он.

"Мы в последние несколько месяцев приобрели совершенно колоссальный опыт по выводу новых продуктов на рынок для медицинской помощи. Фактически переформатировав определенные процессы по контролю качества и безопасности продукции, - рассказал министр. - Мы буквально за два месяца выпустили - начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечения лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов. Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объемом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались".