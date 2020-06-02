ЛУЧШЕДОМА » Новости

Пьяному мотоциклисту в Краснодаре грозит 2 года тюрьмы

Пьяному мотоциклисту в Краснодаре грозит 2 года тюрьмы

Сотрудники ГИБДД в ходе проверки на дороге выявили нетрезвого мотоциклиста.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в Крымском районе была остановлен мотоцикл без номеров, водителем оказался местный житель 32-х лет. Мужчина, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медосвидетельствования, пишут "Кубанские новости".

На мотоциклиста составили административный протокол, проверка показала, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Нетрезвому байкеру грозит до двух лет лишения свободы.

 

 

1035 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!