Нелегалы из Турции задержаны с оружием в Батуми

Девять граждан Турции задержаны в Батуми, их обвиняют в незаконном пребывании в Грузии, такое сообщение опубликовано на сайте Службы госбезопасности (СГБ).

В результате оперативно-поисковых мероприятий были установлены лица, нелегально находившиеся в Грузии, операция по их задержанию была запланирована в двух местах, пишет "Новости-Грузия".

В документах у задержанных не отмечено, что они пересекали государственную границу. В ходе обыска в местах их проживания были найдены и изъяты четыре единицы огнестрельных оружия.

Идет следствие по статьям "Незаконное пересечение границ Грузии" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или продажа огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных веществ или взрывающихся устройств".