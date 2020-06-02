В ЦИК РФ представили новый порядок проведения голосования

Центризбирком России сегодня представил новый порядок проведения голосования. Согласно презентации, количество голосующих по внесению поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8-12 человек в час.

Как пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова, это направлено на обеспечение "принципа бесконтактности". Кроме того, полностью будут разведены потоки входящих на участок и покидающих его, а кабинки для голосования в целях сохранения тайны волеизъявления будут находиться возле стен, отметила она.

Памфилова заверила, что при проведении голосования будут выполнены все необходимые требования.

Кроме того, она напомнила, что даже после переноса его даты Центризбирком не прекращал работу, уточнив, были приостановлены "только те действия, которые жестко связаны с датой голосования".

"С учетом того, что было сделано нами и нашими коллегами в регионах, с уверенностью можно сказать, что в день общероссийского голосования и в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, мероприятия будут выполнены", - цитирует председателя Центральной избирательной комиссии России ТАСС.

Президент России Владимир Путин накануне на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля, а позднее подписал соответствующий указ.