В парламенте Азербайджана осудили "поздравительное письмо" канадского депутата представителю т. н. "НКР"

Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) АР Турал Гянджалиев в ходе сегодняшнего заседания внеочередной сессии раскритиковал "поздравительное письмо", которое член парламента Канады Рейчел Хардер направила представителю фейкового режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Гянджалиев пояснил, что депутатам канадского парламента отправлено письмо протеста.

Глава азербайджанской общины уточнил, что помощник Рейчел Хардер является гражданином Канады армянского происхождения.

"С большой вероятностью этот помощник предоставил Рейчел Хардер недостоверную информацию. Было бы хорошо, если после получения этих сведений депутат уточнила бы их и предприняла бы шаг после объективного изучения вопроса", - пояснил он.

"Канада признает территориальную целостность Азербайджана и придает большое значение высоким демократическим принципам и верховенству закона. Поэтому такой шаг канадского парламентария вызывает чувство сожаления", - отметил Турал Гянджалиев.