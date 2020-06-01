Емельяненко обошел Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS

Американский телеканал CBS представил рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств, в которой вошли два россиянина: Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

При этом Емельяненко занимает 4-ю строчку рейтинга, а Нурмагомедов - шестую.

В ТОП-3 входят Джон Джонс, Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер. Также в рейтинг попали Деметриус Джонсон, Жозе Алду, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз.