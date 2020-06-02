Каждый день в Подмосковье дезинфицируют свыше 6 тысяч автобусов и более 250 электричек

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, для дезинфекции общественного транспорта в мае израсходовали почти 4 млн литров антисептиков. Каждый день в регионе обрабатывают более 6 тысяч автобусов в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Перевозчики общественного транспорта Московской области ежедневно дезинфицируют более 6 тыс. автобусов, 44 автовокзала, свыше 250 электричек, а также билетные автоматы, валидаторы и кассы <...> За май на дезинфекцию общественного транспорта израсходовано более 3,8 млн литров антисептика", - приводит ТАСС данные министерства.

Каждые два часа проходят обработку все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, ручки в автобусах, билетные автоматы, валидаторы, кассовые окна. В поездах Центральной пригородной пассажирской компании постоянно работают более 2,7 тысяч систем обеззараживания воздуха. Дезинфекцию вагонов проводят "холодным туманом".

"Контроль за дезинфекцией автобусов Подмосковья ведется через мобильное приложение в Центре управления регионом <...> Перед выходом на линию в салонах не менее двух раз в день проводится полная дезинфекция с применением хлорактивного вещества", - уточнили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что все сотрудники перед сменами проходят медицинский осмотр и при наличии признаков заболевания не допускаются до работы.