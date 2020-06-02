Стало известно, когда парламент Грузии начнет рассматривать поправки в избирательную систему

В Грузии определен формат всенародного рассмотрения конституционных поправок по избирательной системе. Об этом заявил член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. добавив, что после этого к их рассмотрению приступит парламент.

Он сообщил, что пройдут две встречи в телевизионном формате, где представители комиссии, в том числе председатель парламента и организационной комиссии по рассмотрению поправок Арчил Талаквадзе, представят эти поправки.

"Также у нас будет возможность интерактивной коммуникации с общественностью", - рассказал Кобахидзе. "Мы получим вопросы и дадим ответы", - цитирует его Спутник - Грузия.

Парламентарий напомнил, что встречи в телеформате пройдут на платформе Общественного вещателя, а также в эфире Аджарского общественного телевидения. Первая состоится в Тбилиси 4 июня, "что касается Аджарского телевидения, предположительно, рассмотрение состоится 13 или 14 июня", добавил он.

По оценке Кобахидзе, рассмотрение завершится в середине июня. Это позволит "к 21 июня вынести законопроект на первое слушание, и 29 июня, предположительно, в трех слушаниях законопроект будет принят", заключил представитель парламентского большинства.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября.