В дагестанском Каспийске возведут две новых школы

Уже до конца текущего 2020 года дагестанские строители возведут в Каспийске две новые школы, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

"Каждая школа рассчитана на 500 ученических мест. Общий объем финансирования составляет чуть более 1 млрд 98 млн рублей, из них 1 млрд 43 млн рублей - средства федерального бюджета. Средняя общеобразовательная школа №12 возводится в микрорайоне №10, а средняя общеобразовательная школа №13 - в микрорайоне №11. Строительные работы идут уже на обоих объектах", - цитирует собеседника ТАСС.

Несмотря на некоторые проблемы, возникающие при передвижении машин со строительными материалами из-за обилия контрольно-пропускных постов в республике, работы идут с небольшим опережением графика, ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован в текущем году, - добавили в министерстве.

Напомним, по данным Минобрнауки региона, в Дагестане насчитывается 1 460 школ, 616 из которых работают в две смены, 22 - в три смены. Власти республики планируют до 2024 года построить еще 82 школы, чтобы ликвидировать трехсменный режим обучения.