Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки задержан в Крыму

В Крыму задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве 6-летней девочки. Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Напомним, поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступил сигнал об исчезновении ее 6-летней внучки, днем с отцом и его друзьями отправившейся на рыбалку. Мужчина оставил ребенка без надлежащего присмотра и, будучи пьяным, не заметил ее исчезновения.

На следующий день тело ребенка было найдено на дне Северо-крымского канала, неподалеку от места, где взрослые употребляли спиртное. В отношении отца погибшей было возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ), его задержали.

"Параллельно следователями проводилась тщательная работа по отработке всех возможных версий исчезновения ребенка, в том числе - совершения в отношении девочки преступления. Установлено, что днем 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду", - пояснили в СКР.

Эти обстоятельства уже подтверждены медицинской экспертизой и иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий. Подозреваемый задержан. Им дана явка с повинной, реализуются все необходимые следственные действия.

Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.